Scaletta concerto Tananai a Jesolo: orari e ordine delle canzoni

Venezia, 2 novembre 2024 – Parte dal Veneto il nuovo tour di Tananai, stasera a Jesolo la ‘data zero’ di ‘CalmoCobra Live 2024’. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo disco, CalmoCobra appunto, il cantautore 29enne – al secolo Alberto Cotta Ramusino – è già balzato in testa alla classifica degli album più venduti, arrivando fritto al cuore dei fan.

Alle 21, anteprima nazionale al Palazzo del Turismo di Jesolo: le porte aprono alle 19, dalle 18.30 si potranno acquistare gli ultimissimi biglietti rimasti. Ma non sarà l’unica data veneta: sabato 9 novembre, concerto al Kioene Arena di Padova.

In scaletta ci saranno le 12 canzoni di CalmoCobra, terzo album in carriera per Tananai dopo i grandi successi di ‘Veleno’ (disco di platino), ‘Storie brevi’ con Annalisa (doppio disco di platino) e ‘Ragni’. Ma ci saranno anche i grandi successi del cantautore milanese – nella sua discografia di tre album e 24 singoli – come il brano che ha segnato il suo esordio sanremese ‘Tango’ (classificandosi quinto a Sanremo 2024), ‘Quelli come noi’ e l’ultimissimo ‘Veleno’. Non mancheranno i Pasta ed Esagerata.

Ecco le ultime canzoni di CalmoCobra che il pubblico potrà ascoltare stasera in anteprima live: Fango, Ragni, Androne, Guardo cosa hai fatto, Nessun confine, Margherita, Booster, Punk love storia, Vaniglia, Veleno, Storie brevi e Radiohead.

La scaletta ufficiale dei concerti non è ancora stata confermata, tuttavia l’ordine delle canzoni potrebbe essere simile a quella del tour estivo, a cui si aggiungeranno i 12 pezzi del nuovo album, che proponiamo qui di seguito:

Quelli come noi Nera salsa di soia Gli anni migliori Volersi male Esagerata Piccola Gaber Tre quarti Campo minato Calcutta Maleducazione Sesso occasionale Rave, eclissi Fottimi Giugno Pasta Baby Goddamn 10k scale Saturnalia Ichnusa Abissale Serie A Paglie Tango

Nelle 12 canzoni che compongono CalmoCobra, il cui centro sono i rapporti umani e le emozioni che ne scaturiscono, si nota un Tananai deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro.

Un disco che farà a lungo parlare di sé, anche grazie ai brani inediti che lo rendono unico e che portano alla luce un nuovo aspetto dell'anima di Tananai: più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.

Scritto e interpretato da Tananai stesso – che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi – CalmoCobra segue il successo del primo progetto discografico ‘Rave, Eclissi’ (triplo disco di platino e in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023), contenente le multiplatino Baby Goddamn (quintuplo disco di platino), Tango (sestuplo disco di platino), Sesso occasionale (triplo disco di platino), Abissale (triplo disco di platino) e i dischi d'oro Pasta ed Esagerata.

L’appuntamento all'Unipol Forum di Milano è per lunedì 4 e martedì 5 novembre. Poi Tananai farà tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 8, al Kioene Arena di Padova sabato 9 e al Palaflorio di Bari martedì 12.

La tournée del cantautore continuerà poi venerdì 15 al Palasele di Eboli (SA), al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20, al Modigliani Forum di Livorno sabato 23, all'Unipol Arena di Bologna mercoledì 27, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro venerdì 29, per concludersi a Torino martedì 3 dicembre all'Inalpi Arena.

In questo tour Tananai darà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di CalmoCobra, accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.