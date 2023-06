Concerto Laura Pausini a Venezia oggi, con il rischio acqua alta. “Portate gli stivali”

Venezia, 30 giugno 2023 – Grande attesa per il concerto di Laura Pausini a Venezia che debutterà questa sera, 30 giugno, con il primo di tre concerti (fino a domenica 2 luglio) in Piazza San Marco. Con l'incognita alta marea e gli stivali pronti in spalla. La cantante romagnola è già arrivata mercoledì in Laguna per organizzare al meglio le prove e tutti i dettagli legati ai tre concerti in programma. Mare permettendo. E' infatti previsto l'innalzamento delle acque, i tantissimi fan incrociano le dita e intanto preparano gli stivaloni. Sono previsti circa 5000 posti , per ognuno dei tre live. Previsti temporali in serata e nelle ultime ore si parla di una possibile marea di circa 20 centimetri ma l’invito degli organizzatori è semplicemente quello di procurarsi degli stivali, in caso di “acqua alta” durante il concerto. Tutto gestibile e senza nessun rinvio, insomma.

I ricavati dei tre live di Laura Pausini a Venezia (che anticipano il suo world tour) saranno devoluti in beneficenza alla sua terra, l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione, come dichiarato dalla stessa cantante. E come già avvenuto anche con 'Italia loves Romagna', il mega concertone che si è tenuto all'arena Campovolo di Reggio Emilia, e in cui la Pausini è stata protagonista.

Laura Pasini in concerto a Veneza: la scaletta

Nulla di ufficiale ma ipotesi plausibili sulla scaletta precisa che la cantante di Solarolo porterà sul palco. Il live inizierà alle 21. Sicuramente sarà l’occasione per ascoltare i più grandi successi della cantante. Tra i pezzi in programma si potrà ascoltare:

Frasi a metà Limpido Non c’è Il coraggio di andare Simili Fantastico (Fai quello che sei) Invece no Resta in ascolto Come se non fosse stato mai amore La soluzione Tra te e il mare Non è detto La solitudine Strani amori In assenza di te Vivimi Benvenuto E ritorno da te Incancellabile Primavera in anticipo Le cose che vivi Un’emergenza d’amore

Viabilità e trasporti: come arrivare in piazza San Marco

Dal Lido di Venezia si deve prendere la linea 5.2, la Linea 14 o la linea 1 che raggiungono Piazza San Marco in pochi minuti. Al ritorno la linea 5.1, la Linea 14 o la Linea 1. Le linee che si fermano in Piazza San Marco sono la linea 1, linea 2, linea 4.1, linea 4.2, linea 5,1, linea 5.2, linea 7, linea 10, linea 14, linea 15, linea 20, linea N. Da Piazzale Roma, invece, la soluzione più rapida è la linea 5.1 e poi la linea 4.1.

Biglietti

Il live di questa sera, naturalmente, non ha più biglietti disponibili. I prezzi partivano da 75 euro per la quarta poltrona fino a 195 euro per la Poltronissima Gold.