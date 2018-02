Ascoli, 25 febbraio 2018 - Il ferro va battuto finché è caldo. I tre punti conquistati sabato tra le mura amiche nello scontro diretto con il Cesena hanno dato una bella iniezione di fiducia al Picchio che ora è subito chiamato alla delicata, ma non proibitiva, trasferta di Palermo. La formazione rosanero allenata da Bruno Tedino non sta attraversando un momento particolarmente felice con la vittoria che manca da quattro turni, l'ultimo successo risale al 27 gennaio nell'incontro vinto 2-0 contro il Brescia. Dopodiché i siciliani sono stati capaci di incassare ben tre ko consecutivi prima di tornare a smuovere la classifica con il pareggio di Vercelli (0-0), un risultato che ha fatto ancora una volta torcere il naso al patron Maurizio Zamparini. Di fronte ai siciliani ci sarà un Ascoli che adesso ha ricaricato le batterie ritrovando autostima ed energie mentali importanti per affrontare un avversario del genere nel momento migliore. I bianconeri di Serse Cosmi dovranno cercare di sfruttare il momento e fare il possibile per tornare da questa trasferta con qualche punto. Risultato che poi consentirebbe di ospitare sabato prossimo la Salernitana in un altro importantissimo scontro salvezza da vincere senza mezzi termini.

Segnali di ripresa sono arrivati dal reparto offensivo bianconero che da ieri non è più il peggior attacco del campionato. Con le due reti messe a segno da Mogos e Clemenza contro la formazione romagnola, l'Ascoli è salita a quota 25 gol lasciando l'ultimo gradino di questa particolare classifica che adesso vede come fanalino di coda il Carpi. Gli emiliani, infatti, a seguito del pareggio per 0-0 contro l'Entella sono rimasti fermi a 23 centri. Intanto la squadra di Serse Cosmi oggi è subito tornata in campo per cercare di preparare al meglio la trasferta di Palermo. Seduta di scarico per gli elementi scesi in campo contro il Cesena, partite a tema per tutti gli altri. Risentimento all'adduttore per il terzino destro Mogos che è stato costretto a sottoporsi a terapie. Probabilmente nella gara di martedì sera il tecnico del Picchio dovrà fare a meno di lui e mandare in campo Baldini che ha dimostrato di essere in grado di ricoprire quel ruolo. Stamattina il gruppo svolgerà la rifinitura a porte chiuse, poi a seguire la squadra raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino per prendere l'aereo diretto in Sicilia.