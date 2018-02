Bologna, 28 febbraio 2018 - Visto il miglioramento delle condizioni meteo nella Romagna e nelle Marche, la Prefettura di Bologna annuncia che è stato revocato il provvedimento con cui ieri era stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali sul tratto bolognese della A14 direzione sud e sulla SS 9 “Via Emilia” dal chilometro 101+980 Bologna San Lazzaro al chilometro 73+241(Imola).

Anche a Ravenna è stata ripristinata la circolazione su tutte le arterie stradali della provincia ravennate. La decisione, spiega una nota, è stata presa dopo avere riunito il comitato operativo di viabilità alla presenza della associazioni di categoria. (ANSA).

A Rimini è stato revocato 'con effetto immediato', da parte del Prefetto, il divieto di circolazione sulle strade statali e sull’autostrada A14 in entrambe le direzioni sul tratto compreso nella provincia di Rimini per i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Su queste arterie, spiega una nota, potranno transitare anche i trasporti effettuati con veicoli eccezionali. Permane, invece, il divieto dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate sulle strade provinciali salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi della situazione. Il provvedimento del Prefetto prende atto - tra l’altro - degli aggiornamenti forniti dalla Polizia Stradale nella mattinata e si raccorda con i Prefetti delle province limitrofe di Pesaro-Urbino e Forlì-Cesena.