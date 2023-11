Vecchi sapori d’autunno a Belvedere Ostrense: l’evento che scalda il cuore e il gusto

Belvedere Ostrense (Ancona), 16 novembre 2023 – Gastronomia, musica, spettacoli e mercatini. Questo il menu di “Vecchi sapori d’autunno”, la kermesse di Belvedere Ostrense, provincia di Ancona, per un weekend all’insegna della riscoperta della tradizione enogastronomica del territorio.

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre riapriranno i battenti della kermesse, che si terrà all’interno delle antiche cantine del centro storico, che per l’occasione rimarranno aperte anche a cena (e domenica a pranzo).

Ma non solo cibo: ci saranno anche stornellatori, mangiafuoco, mercatini, dj set, corsi di cucina e intrattenimento per bambini.

Il programma

E anche il programma degli spettacoli è molto ricco: si parte venerdì alle ore 20 con la musica folk itinerante di La Raganella e Macinino Scacciapensieri, a seguire il concerto “Ragazzi fortunati” in piazza San Pietro (ore 22.30) e alle 23.30 Musica Trash con la Regina.

La giornata di sabato si aprirà alle 17.30 con il mini corso sull’olio per grandi e piccoli, poi la sera spazio ai concerti di La Raganella e la Damigiana, Mortimer Grave e dj Morru.

Domenica, invece, alle ore 11 mani in pasta con il mini corso di panificazione per bambini. Alle 14,30 al via lo spettacolo itinerante di Matteo Pallotto, che proseguirà per tutto il pomeriggio, come la musica folk itinerante con La Staccia, e lo spettacolo comico alle ore 17 de La Rana. Alle 18,30 spazio allo show cooking dello chef Antonio Ciotola in piazza San Pietro. L'apertura delle taverne è prevista alle 19 e domenica anche a pranzo alle 12. Per info e prenotazioni servirà chiamare il numero 3518032059.

Numerose anche le specialità che proporranno le cantine: dalle lasagne al gorgonzola e radicchio alle pappardelle con ragù di cinghiale, dal cinghiale alla cacciatore alla polenta con salsiccia e funghi, fino al più classico panino alla porchetta.