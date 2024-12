Al Circolo Francesco Guzzini di Recanati

La più partecipata edizione sin ora mai organizzata quella del Master finale del Junior Tour 2024 che si è conclusa presso il prestigioso Circolo Tennis Francesco Guzzini di Recanati, evento che ha coronato una stagione caratterizzata da sette tappe preliminari e che ha visto sfidarsi i migliori talenti del tennis giovanile nelle categorie Under 10, 12, 14 e 16, sia maschili che femminili. La manifestazione, che ha raccolto i migliori otto atleti di ogni categoria qualificatisi attraverso il circuito annuale, ha confermato il momento d’oro del tennis marchigiano giovanile, con oltre cento iscrizioni in media per ogni tappa del tour. Particolarmente significativa la presenza alle premiazioni dei vertici del tennis marchigiano, con il presidente del Comitato Regionale Andrea Bolognesi, il vicepresidente e responsabile del settore giovanile Andrea Pallotto, e Stefano Sampaolesi, organizzatore del circuito.

A fare gli onori di casa, Pier Paolo Cenci, direttore sportivo del CT Guzzini Recanati. Tra i risultati, spicca nella categoria Under 10 il successo del padrone di casa Tommaso Cenci, che ha superato in una finale combattuta Emanuele Marziali del CT Osimo. Nel femminile, altra vittoria per il circolo ospitante con Rachele Calì che ha avuto la meglio su Sofia Sanchi del TC Riccione. Nella categoria Under 12, vittoria di prestigio per Riccardo Arcangeli del Galimberti Tennis Team, mentre nel femminile si è imposta Magrini del Teti Moie Sporting Club. Gli Under 14 hanno visto il trionfo di Francesco Masciolini del Tennis Training Foligno nel maschile e di Zaganelli, della stessa società, nel femminile. Coronamento della giornata con le finali Under 16, dove Julian Manduchi del TC Riccione ha conquistato il titolo maschile, mentre Maria Vittoria Marinelli del MTA Jesi si è aggiudicata quello femminile.