Alcol ai minori: multato un locale

Imponente dispiegamento di forze dell’ordine per la Notte Bianca, come disposto dal prefetto Darco Pellos e dal questore Cesare Capocasa. Nel corso della serata con migliaia di partecipanti presenti in centro non sono state riscontrare particolari criticità, grazie anche alla presenza e ai servizi preventivi degli uomini dello Stato. È rilevante l’operazione effettuata nei confronti di un locale, sanzionato per 666 euro perché sorpreso a vendere bevande alcoliche a quattro minorenni. Nello specifico, ai giovani erano stati serviti cocktail senza che gli fosse chiesto il documento di identità. Complessivamente sono stati effettuati 11 interventi. Tra questi, un’italiana di 28 anni è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 1.79 grammi per litro: veicolo sequestrato, patente ritirata.