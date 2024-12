Ancona: disagi alla circolazione per le riprese della serie tv "Balene"

Ciak, si gira (di nuovo). Ancona, da tempo ‘invasa’ da produzioni cinematografiche, torna a fare i conti con i disagi per le riprese, al netto dei vantaggi di immagine turistica, vedi il Cinepanettone di Alessandro Siani in uscita tra dieci giorni.

Stavolta la pellicola in questione è la serie tv "Balene" che ha già ha visto diverse giornate di realizzazione in città. Da domani e almeno fino a giovedì servirà pazienza agli automobilisti che si troveranno a circolare in determinate strade e aree del capoluogo.

Il comando della polizia locale ha emesso una serie di ordinanze legate alla sosta, a partire da via Montegrappa dove le riprese partiranno domattina fino a giovedì. La società di produzione romana avrà bisogno di girare anche nella zona del centro storico a ridosso del porto, dal lungomare Vanvitelli a piazza della Repubblica, snodo cruciale del traffico.

Divieti di sosta e di fermata saranno istituiti in Scalo Vittorio Emanuele (l’ingresso del porto), mentre una delle vie più interessate dai divieti sarà via Oddo Di Biagio con ripercussioni per la sosta e il transito anche su alcune vie limitrofe, Goito, Fanti e Marsala in particolare. Coinvolto in parte anche corso Stamira. In alcuni casi sarà attivato il senso unico alternato.

Come accennato in precedenza, i disagi per la circolazione dovrebbero durare nella maggior parte dei casi tre giorni, da lunedì a mercoledì prossimi.