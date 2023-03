Antonio Rezza si produce e dirige il nuovo film "Il Cristo in gola"

Domani (ore 21) il multiplex Giometti di Jesi ospiterà in esclusiva, per un’unica data la proiezione de "Il Cristo in gola", lungometraggio scritto, interpretato e diretto da Antonio Rezza, regista e performer teatrale.

Le riprese sono iniziate nel 2004 e si sono protratte nel tempo. L’approccio alla figura del Nazareno è estremamente rispettoso. Il figlio di Dio non dice una parola, non si rapporta all’uomo che gli è inferiore, comunica solamente attraverso urla devastanti, perdizione dell’orecchio umano, che conducono le orecchie dell’uomo alla dannazione eterna.

"Faccio un Cristo che non dice una parola – spiega Rezza che per questa occasione di Jesi, in esclusiva, ha realizzato un’autointervista che precederà la proiezione – si tappa la bocca e la tappa al suo autore pezzente. Mai sarò così meschino da raccontare con la mente malata ciò che il corpo alla mente ha sottratto, e cioè il significato: i miei gesti hanno tolto di mano il sapere al cervello imbroglione. Qui il problema non è il significare, qui la virtù sta nel fatto che quello che volevo dire non l’ho detto: l’azione si è ribellata alle suggestioni della mente incravattata".

L’opera è autoprodotta dallo stesso Rezza ed ha una distribuzione totalmente indipendente. Questa proiezione è stata organizzata dal Vox Live Club in collaborazione con il multiplex Giometti.

sa. fe.