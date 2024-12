Armonie di Natale, successo oltre le aspettative

Grande successo e apprezzamento per il concerto ‘Armonie di Natale’ organizzato da Promise Group a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi ETS per raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumentazioni mediche per il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. L’evento, che si è svolto martedì 17 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona ha acceso la magia del Natale e registrato un grande afflusso di presenze, incassando la partecipazione di interpreti di fama mondiale come il primo violino e concertatore Federico Guglielmo.