Aspettando le elezioni Regionali. Verso il Partito Popolare europeo: "Ecco le strategie di Forza Italia"

Ancona tra le tre tappe italiane dell’iniziativa politica "Verso il congresso del Partito Popolare Europeo". Sarà il Ridotto del Teatro delle Muse, il prossimo 8 marzo, ad accogliere l’importante manifestazione di Forza Italia, in presenza del segretario nazionale Antonio Tajani. L’anticipazione è arrivata ieri mattina, all’hotel The City, dal segretario regionale degli azzurri Francesco Battistoni e confermata, il pomeriggio, dal sindaco Daniele Silvetti, peraltro membro della segreteria nazionale di Forza Italia. Non l’unica novità per il partito fondato da Silvio Berlusconi che, nelle Marche, sta per aprire la fase congressuale e punta, in nome "della serietà, del lavoro e della buona amministrazione", a fungere da certezza nel centrodestra per le elezioni Regionali di ottobre.

"Le aspettative sono molto alte – ha detto l’onorevole Battistoni in conferenza –. Lavoriamo per un risultato che è quello di contribuire in maniera decisiva alla riconferma del nostro presidente Francesco Acquaroli. Abbiamo superato il traguardo degli oltre 3.500 iscritti, aumentando notevolmente i numeri rispetto all’anno precedente. Ci fa ben sperare. Ma c’è qualcosa in più della speranza, che è la nostra politica fra la gente, interpretandone le esigenze e traducendole in risposte e atti concreti". Questo grazie, ha rivendicato il capogruppo regionale e segretario provinciale di Fermo Jessica Marcozzi, "alla rete che abbiamo creato tra territorio, Regione e Roma, facendo squadra", citando l’approvazione di un ordine del giorno ("che ora deve diventare legge e ci stanno lavorando Tajani con il Governo e l’Europa") per ottenere nelle Marche "l’estensione della decontribuzione come nelle regioni del Sud" o il sostegno ai medici di medicina generale.

I prossimi passi: "Avvieremo i congressi per avere rappresentanti in ogni Comune – ha aggiunto Battistoni –. Servirà per fare una radiografia del territorio in vista degli appuntamenti elettorali". Poi si partirà con gli approfondimenti provincia per provincia, in quanto "Forza Italia è una forza di territorio e quindi è necessario il confronto tra cittadini, militanti e organismi dirigenti", per poi arrivare, ha concluso il segretario regionale, "all’avvio di una scuola di formazione politica".

In apertura è stata espressa vicinanza al vicepremier Tajani per il malore che ha colpito suo figlio durante una partita di calcio. In sala tanti forzisti, come l’assessore regionale Stefano Aguzzi, i consiglieri regionali Mirko Bilò, Gianluca Pasqui (anche segretario provinciale di Macerata, che ha citato "la nomina del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli nella cabina di coordinamento Anci Marche per la ricostruzione post sisma 2016"), Lindita Elezi e Giovanni Dallasta, il sindaco di Numana e segretario provinciale di Ancona Gianluigi Tombolini ("Siamo un partito serio, che dà garanzie", la sua voce), il presidente del Parco del Conero Luigi Conte, i segretari provinciali di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno, Elisabetta Foschi e Valerio Pignotti, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, l’assessore anconetano Daniele Berardinelli e l’ex assessore falconarese Clemente Rossi.