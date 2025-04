Balli "proibiti" nel locale: scatta la chiusura

Balli proibiti, chiuso fino a lunedì un locale del centro storico. Una task force annunciata quella delle forze dell’ordine che riguarda non solo i locali stagionali, per la stagione estiva saranno quattro le deroghe concesse, ma tutti quelli che non possiedono la licenza di pubblico spettacolo. Un provvedimento che punta al rispetto delle normative in tema di pubblico spettacolo e rappresenta un buon compromesso per i tanti chalet sprovvisti della licenza. C’è già chi ha avviato le pratiche per la regolamentazione, chi si assocerà con gli stabilimenti balneari a norma per offrire serate ai propri clienti, anche se in un lido diverso. Si preannuncia quindi un’estate all’insegna del divertimento ma nel rispetto delle normative.

I controlli però non riguardano solo gli chalet e i bar del lungomare dove con l’avvio della bella stagione si concentra la Movida, ma anche il centro storico. Il personale del Commissariato, in borghese, ha infatti disposto la chiusura di un locale a due passi dalla Rocca Roveresca per tre giorni. Ieri e oggi e domani il lounge bar resterà con le serrande abbassate. Nei giorni scorsi, durante un primo accertamento effettuato dalla Polizia Locale, si era accertato che nel locale veniva svolta attività di intrattenimento con musica e ballo in assenza del necessario titolo abilitativo. A seguito dell’accertamento, oltre alla elevazione di una sanzione amministrativa, è stata predisposta la cessazione immediata dell’attività di trattenimento danzante. E dal prossimo week-end, si dovrà trovare una formula diversa, senza ballo.

Movida nel mirino delle forze dell’ordine, che nel corso di controlli congiunti hanno elevato una sanzione amministrativa ad altro locale del centro che aveva somministrato sostanze alcoliche a due minori di anni 18. Inoltre gli agenti della polizia Locale hanno fermato, nei pressi di un supermercato, un sedicenne senigalliese che trasportava bottiglie contenenti superalcolici. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che l’adolescente aveva fatto acquistare gli alcolici da un amico maggiorenne. La Polizia locale provvedeva ad avvisare i genitori e a comminare la sanzione amministrativa per il trasporto di alcolici, come previsto da relativa ordinanza comunale. I controlli proseguiranno senza sosta e verranno intensificati in occasione delle festività pasquali e dei tanti eventi che si alterneranno sulla spiaggia di velluto dalla primavera fino al termine dell’estate.