Caccia ai contributi. Pioggia di domande

Scade oggi la possibilità di presentare la domanda di ammissione a contributi alle famiglie per la frequenza dei figli minori ai centri estivi di Osimo. Il fondo per le attività socio educative destinato al finanziamento di iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati da attuare nel periodo compreso dal primo giugno al 31 dicembre è di 60mila euro. Il contributo previsto è pari ad una cifra massima non superiore a 500 euro a figlio con graduazioni in base al valore Isee del nucleo famigliare richiedente che non dovrà essere superiore ai 30mila. "Le domande ad oggi presentate ammontano a 250 – dice il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni -. Come assessore voglio sottolineare che l’amministrazione comunale ha innalzato la soglia del valore Isee fino a 30mila euro per offrire la possibilità di ottenere il contributo anche a quelle famiglie che sono ricomprese nella fascia media di reddito nella consapevolezza che il caro vita, dettato dalla contingenza economica, ha diminuito il potere di acquisto delle famiglie stesse. D’altronde i centri estivi educativi sono una vera necessità perché offrono un ambiente protetto e nello stesso tempo danno la possibilità ad entrambi i genitori di poter lavorare. Numerosi sono stati gli enti privati che hanno organizzato i centri estivi. Sono una ricchezza del nostro territorio. Per quanto riguarda invece i centri estivi della Asso, azienda speciale del Comune, la partecipazione di 420 ragazzi ha fatto registrare un aumento di oltre 50 ragazzi rispetto al 2022".