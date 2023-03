Cade un albero, chiusa area gioco per le verifiche

Sopralluogo ieri per la verifica di un albero che è caduto nell’area verde pubblica adiacente al circolo Uisp Cannella colpendo la pista polivalente. L’albero si è ribaltato nonostante il poco vento. Alla base dell’albero si è rilevata la presenza di terreno saturo e di consistente ristagno d’acqua fino alla profondità di circa 1 metro. Con l’obiettivo di eseguire delle verifiche per la sicurezza da oggi tutta l’area interessata dal ristagno idrico sarà interdetta al passaggio per almeno due settimane. Non si potrà usare l’area giochi né l’area dei fabbricati del circolo.