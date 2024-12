Camerano, la grinta non basta: altro ko

29

EPPAN

33

PALLAMANO : Carloni, De Grandis 2, Bilò, Laera 6, Ballerini, Dello Vicario 1, Anzaldo, Di Giovanni, Jaidi, Boschetto 4, Grilli 2, Eyebeli 4, Vivarò 5, Belardinelli, Rocha 5, Rossi. All. Scandali. EPPAN: Oberrauch 3, Singer 2, Minguel 2, Lemayr, Soelva, Wiedenhofer 4, Obkircher, Beraro 1, Zanuto 5, Maeques 8, Lollo 4, Gusic, Pliger 2, Rainer 2. All. Rizzi. Arbitri: Bassan e Bernardelle

La grinta non basta al Camerano per tornare alla vittoria. La prima del dopo Rui Carvalho - il tecnico portoghese che in settimana ha lasciato per motivi personali la guida della squadra, con coach Scandali che guida la squadra contro Eppan – è amara. A pesare sui padroni di casa (che in settimana hanno salutato l’atleta camerunense Alain Roméo Eyebe) è stato soprattutto lo scorcio iniziale negativo che ha caratterizzato poi la restante parte del match come fa sapere Davide Boschetto, autore di quattro reti. "Abbiamo approcciato male, in A Gold sono le piccole cose che fanno la differenza".