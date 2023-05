Carte d’identità: c’è l’open day

Il Comune, grazie alla disponibilità di due dipendenti dell’Ufficio anagrafe, organizza per le giornate di venerdì e sabato un primo open day per rispondere alla necessità avanzata da tanti cittadini di ridurre i tempi di attesa per il rinnovo della carta di identità. Per partecipare non c’è bisogno di chiamare e prenotarsi ma verranno distribuiti dei ticket di accesso in base all’ordine di arrivo.

"In ognuna delle due mezze giornate si riuscirà a soddisfare la richiesta di almeno 30 cittadini – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. In caso di liste di attesa ancora non debitamente smaltite il Comune richiederà ai propri dipendenti dell’Ufficio anagrafe di rinnovare, e se possibile ampliare, la loro disponibilità per organizzare nei prossimi mesi nuovi open day in orari nei quali solitamente gli uffici sono chiusi al pubblico". Su questa iniziativa polemizza l’ex sindaco e attuale consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini: "Viste le lunghe liste d’attesa che si hanno per fare una carta d’identità, l’open day, per altro in giorni feriali (magari se fosse stato fatto anche di domenica la gente non avrebbe dovuto prendere un permesso dal lavoro), non risolve il problema. Occorre dotare gli uffici, e non solo l’Anagrafe, di più personale in quanto molti settori sono gravemente sguarniti. La polemica di tanti osimani lo conferma".