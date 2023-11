"Cas, vogliamo conoscere i tempi dei contributi"

"Come Gruppo Pd, alcuni giorni fa abbiamo depositato un’interrogazione a risposta scritta per conoscere l’esatta tempistica di erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas), considerato che i terremotati anconetani attendono che la filiera si attivi da oltre un anno. Il vicesindaco non ci ha ancora risposto. A mezzo stampa, però, ha dichiarato di aver sollecitato coloro che non hanno presentato domanda a farlo. Se c’è chi non ha provveduto, probabilmente lo farà". Così in una nota i consiglieri comunali dem. "Adesso però - sottolineano - la priorità è quella di erogare il contributo a chi ha completato la procedura e da mesi lotta per i propri diritti".