Castelfidardo all’esame della capolista Civitanova

Il Castelfidardo all’esame della capolista. Dopo il pareggio nel derby casalingo contro l’Osimana, quinto risultato utile di fila con tanto di quinto posto, in piena zona playoff, la formazione di Giuliodori scende a Civitanova. Con il morale alto, con una buona condizione fisica, ma con tre assenze che possono pesare per via delle squalifiche di Braconi (a segno contro i giallorossi), Nanapere e Cannoni. L’Osimana invece oggi non potrà rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria per non gettare al vento le ultime speranze di conquistare gli spareggi promozione. I giallorossi ‘ospiteranno’ a Offagna (a porte chiuse) il Monturano (ore 14:30 con diretta sulla pagina Facebook della società). Nei "senzatesta" rispetto al derby di Castelfidardo due assenze pesanti per squalifica: quelle di bomber Alessandroni e Falcioni. Chi non potrà sbagliare ancora sarà la Jesina che sale a Urbino, con Strappini che dovrà fare a meno di Cordella di nuovo infortunato, Garofoli e Re, ma il leoncelli dovranno cercare di ottenere qualcosa per muovere una classifica che fa paura anche se la trasferta in casa della quarta forza del torneo non è agevole.

Eccellenza, 26^ giornata. Oggi: Osimana-Monturano, Atletico Azzurra Colli-Sangiustese, Chiesanuova-Montegranaro, Civitanovese-Castelfidardo, Urbino-Jesina, Maceratese-Montefano, Montegiorgio-Montecchio, Urbania-Tolentino. Classifica: Civitanovese 47; Montefano 45; Chiesanuova 42; Urbino 41; Castelfidardo, Maceratese e Montegranaro 39; Montecchio 38; Osimana e Urbania 34; Tolentino 32; Jesina 27; Monturano 19; Montegiorgio e Sangiustese 18; Atletico Azzurra Colli 16.