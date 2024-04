Tutto in una giornata, dai sogni alle retrocessioni

Ultima giornata di ritorno in Promozione e, a parte il primo posto ormai assegnato, discorsi aperti per i restanti obiettivi o comunque per il miglior piazzamento. Come nel girone A. Per i playoff Portuali e Moie Vallesina sono appaiate al secondo posto con i primi (avvantaggiati negli scontri diretti, due vittorie) che saliranno a Mondolfo per affrontare un avversario affamato di punti per evitare la retrocessione diretta, mentre il Moie ospiterà un S.Orso che dovrà difendere la quarta piazza dall’attacco della Biagio (distante un solo punto). A proposito di Biagio i rossoblu riceveranno la visita di un Barbara Monserra libero da pensieri di classifica come Fabriano Cerreto e Marina che si sfideranno all’Aghetoni.

Altra sfida tutta ‘anconetana’, ma con una posta in palio alquanto elevata (sia per il piazzamento playout che per la retrocessione diretta per entrambe le squadre), è quella del Fioretti tra Castelfrettese e Osimo Stazione rispettivamente quart’ultima contro ultima, dove soprattutto la squadra della frazione osimana, ultima, non potrà sbagliare. Nel girone B trasferta ostica per la Vigor Castelfidardo a Morrovalle contro il Trodica, con la formazione di Manisera, seconda, che dovrà difendere un solo punto di vantaggio sull’Atletico Centobuchi che riceverà la visita di un Matelica con la testa già in Eccellenza.

Promozione, 15esima e ultima giornata di ritorno. Oggi (ore 16:30).

Girone A: Atletico MondolfoMarotta-Portuali, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Barbara Monserra, Castelfrettese-Osimo Stazione, Fabriano Cerreto-Marina, Moie Vallesina-S.Orso, Pergolese-Gabicce Gradara, Villa S.Martino-Valfoglia, Vismara-Fermignanese. Classifica: Fabriano Cerreto 56; Moie Vallesina e Portuali 51; S.Orso 48; Biagio Nazzaro 47; Pergolese 44; Fermignanese 43; Marina 41; Valfoglia 38; Barbara Monserra 34; Villa San Martino 33; Gabicce Gradara 29; Castelfrettese 28; Vismara 27; Atletico MondolfoMarotta e Osimo Stazione 25.

Girone B. Appignanese-Potenza Picena, Atletico Centobuchi-Matelica, Aurora Treia-Cluentina, Corridonia-Porto S.Elpidio, Casette Verdini-Elpidiense Cascinare, Monticelli-Palmense, Sangiorgese M.rubbianese-Rapagnano, Trodica-Vigor Castelfidardo. Classifica: Matelica 64; Vigor Castelfidardo 53; Atletico Centobuchi 52; Trodica 48; Corridonia 46; Monticelli 39; Sangiorgese M. e Casette Verdini 37; Porto Sant’Elpidio, Elpidiense Cascinare, Palmense e Cluentina 35; Appignanese 33; Rapagnano 25; Aurora Treia 24; Potenza Picena 22.