Nuovo stabilimento alla Torre: "Lavori finiti entro il 15 giugno"

Il Consorzio la Baia di Portonovo, dopo aver incontrato lunedì scorso le diverse ditte incaricate dei lavori, ha stabilito nel 20 maggio l’inizio delle attività per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare con 62 ombrelloni che sorgerà in zona la Torre. "La nostra intenzione – evidenzia Paolo Bonetti che sta seguendo la nuova costruzione per il Consorzio – è di terminare i lavori entro il 15 giugno per poter poi iniziare la stagione. Subito saranno realizzate le reti idriche, elettriche e fognarie mentre la maggior parte degli arredi sono quasi pronti. Al momento non è stato ancora deciso se a gestire il bar sarà il Consorzio o un suo consorziato. Il personale sarà del Consorzio, e il piccolo bar offrirà come menù un’insieme di piatti di tutti i locali della Baia che saranno poi serviti, all’ora di pranzo, all’ombrellone".

La gara per il nuovo stabilimento era stata vinta lo scorso anno dal Consorzio che a causa dei vari posticipi, dovuti alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, non ha potuto iniziare i lavori a stagione balneare avviata. L’area in cui sorgerà il nuovo stabilimento va dalla Torre De Bosis sino allo scivolo per le barche del pescatore Massimiliano Stecconi. Una zona che per molti anni era stata data in concessione ai Boriani per il rimessaggio dei gommoni e delle canoe. L’area interessa una superficie di 1.175 mq, di cui 886 mq di proprietà demaniale e 289 mq di proprietà comunale. Il Consorzio avrà a disposizione l’intera superficie, con finalità turistiche e ricreative da utilizzare per il ricovero di imbarcazioni non a motore e per uno stabilimento balneare che dovrà garantire i servizi minimi previsti dalla legge, quali i servizi igienici accessibili anche a persone disabili, locale di primo soccorso e verifica della ‘visitabilità.

Le aree dovranno essere utilizzate dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dopodiché dovranno essere sgomberate e ripulite. Come per le altre concessioni balneari, gli ombrelloni da affittare giornalmente dovranno "essere per un limite minimo il 25% del totale; di detto limite, almeno il 50% dovrà essere riservato ai clienti delle attività ricettive insediate nella Baia di Portonovo" che non siano titolari di altri stabilimenti balneari.

