La Goldengas sfida Loreto Pesaro

Dopo una sosta di ben 17 giorni iniziano finalmente anche per la Goldengas Senigallia i playoff per la promozione in serie B Nazionale e lo fanno subito proponendo la sfida più attesa da addetti ai lavori e tifosi. Questa sera, alle ore 20.30 al PalaPanzini (per la prima volta con le nuove poltroncine rossoblù che hanno sostituito le vecchie arancioni ormai danneggiate), la squadra di coach Gabrielli attende il Loreto Pesaro, grande favorito della vigilia per la promozione. Si tratta di un quarto di finale, ma potrebbe anche trattarsi di una finale anticipata visto il roster dei pesaresi e la stagione dei senigalliesi, che hanno chiuso al quarto posto ma a soltanto due punti da chi ha vinto la stagione regolare (Matelica). Dei quattro quarti di finale, quello di Senigallia è il match più atteso e sulla carta più equilibrato: lo ha dimostrato la stagione regolare, dove Senigallia ha chiuso quarta e il Loreto quinto ma pure i due scontri diretti vinti entrambi dalla Goldengas al termine però di due autentiche battaglie sportive. Non sarà una partita come le altre poi per il play, capitano e bandiera della Goldengas, Giacomini, che è pesarese come coach Gabrielli, ma non lo sarà nemmeno, dall’altra parte, per il tecnico Foglietti, ex di turno (tre anni a Senigallia), per il diretto sportivo Ligi (oltre un decennio sulla Spiaggia di Velluto), nonché per il playmaker Battisti, altro ex. Due squadre che si conoscono e per le quali uscire già al primo turno, dopo una stagione comunque da protagoniste, sarebbe una delusione. Impossibile fare un pronostico: Senigallia ha dalla sua il fattore campo pure nell’eventuale gara 3, ma da Pesaro sono annunciati tifosi in cerca di una gioia sportiva dopo la delusione per la retrocessione della principale squadra della città, la Vuelle. Arbitrano Fornaro di Mentana e Bernardo di Anagni.

Andrea Pongetti