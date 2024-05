Jesi, ok anche la seconda. Super gara di Casagrande

G. CONTRACTOR

80

BAKERY PIACENZA

63

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 9, Malatesta, Carnevale, Bruno 7, Merletto 5, Nisi 1, Vita Sadi 1, Valentini 2, Rossi 11, Marulli 10, Tiberti 11, Casagrande 23. All. Marcello Ghizzinardi

BAKERY PIACENZA: Criconia 10, Bertocco 10, Soviero 8, El Agbani 2, Mastroianni 13, Maglietti 8, Manenti, Molinari, Zanetti, Rasio 12. All. Giorgio Salvemini

Arbitri: Chiarugi e Melai (Pi)

Parziali: 20-18, 38-33, 54-51

Due a zero palla al centro. Soffrendo il giusto, e forse qualcosina in più del previsto, la General Contractor raddoppia il fatturato bissando il successo di gara1 e guarda con fiducia all’imminente fine settimana in terra emiliana (gara3 venerdì 20,30 al PalaFranzanti di Piacenza, eventuale gara 4 domenica alle 18).

Garadue come previsto, sarà (ma solo per i primi 35 minuti) partita vera, la quintessenza delle emozioni a ripetizione che solo i playoff sanno regalare. Il forsennato corri e tira chiesto da Salvemini all’inizio premia la buona volontà ospite (6-10). Ai canestri di Criconia da fuori risponde Tiberti da sotto (6-10). Al primo mini vantaggio ospite Jesi risponde con un terrificante 12 a 2 a firma Marulli, Rossi Varaschin + 8 (20-12).

Decisamente più reattiva (e più ‘cattiva’) rispetto a gara 1 la Bakery ci mette poco a recuperare a mettere il muso avanti (pesano nell’economia del fatturato leoncello le mani gelide di Bruno, 0/4 dall’arco all’intervallo lungo).

Nella bolgia del palaTriccoli Jesi trova momenti di gloria con Casagrande: due triple consecutive per il nuovo tentativo di fuga (36-27 al 17), un paio di interventi rugbystici della difesa emiliana, generosamente sanzionati col fallo ‘semplice’ dalla coppia arbitrale allo spirare del primo tempo, mandano in ebollizione il palas.

Sospinta dagli otto (!) coraggiosi arrivati nell’intervallo da Piacenza la Bakery prova a riavvicinarsi (38-37) Jesi però viaggia con un Casagrande in più nel motore 5 consecutivi dell’ala, Marulli da tre, General di nuovo in fuga (51-42).

Ma non basta , la maggior reattività ospite a rimbalzo e la non impeccabile percentuale leoncella dall’arco (liberi che passione…) tengono la Bakery a strettissimo contatto (55-51 al 31). Gara2 finisce di colpo un minuto dopo sotto il bombardamento a tappeto della batteria di tiratori orange.

Jesi raddoppia l’energia, vitalità e punti preziosi da Varaschin, standing ovation finale per un Casagrande (7/11 dai 6.75) formato extra lusso, la Bakery finisce la benzina.

A 6’ dalla sirena inizia la festa bagnata dal diluvio di triple con Bruno che si iscrive alla festa sganciando la bomba liberatorie del + 20. Finisce come domenica scorsa i ragazzini in campo e la festa dei mille (955 ed essere pignoli…) del PalaTriccoli: che, anche nella peggiore delle ipotesi, un’altra partita di play off a Jesi a questo punto la vedranno di sicuro.

Gianni Angelucci