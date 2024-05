Chiaravalle a Camerano volano alle semifinali

PUBLIESSE CHIARAVALLE

23

ORLANDO HAENNA

22

CHIARAVALLE

Vittoria di misura per Chiaravalle, di una sola rete, nella ‘bella’ casalinga contro Haenna volando così in semifinale. Gara 3 si risolve all’ultima curva con Del Curto che chiuso da tre uomini ottiene un rigore. Morettin si incarica della battuta e, a 13’’ dal termine, batte Coppola e mette dentro un gol pesantissimo. L’ultimo attacco di Enna non cambia le sorti del match. Di fronte al pubblico amico la formazione di Andrea Guidotti aveva vinto anche gara 2 30-24 riequilibrando così le sorti del confronto (Chiaravalle sconfitto in gara 1 a Enna per 27-18), dopo una partita sempre in controllo da parte dei padroni di casa, con Morettin top scorer del match con 11 reti. "Complimenti all’Enna che non ha mollato niente e dopo un viaggio allucinante a distanza di due giorni dall’ultima partita ha dato tutto fino al fischio finale - dice Guidotti -. Da parte nostra alleno un gruppo fantastico". E l’avventura continua con la semifinale contro Cologne.