Castelfidardo verso L’Aquila: "Una partita di sofferenza"

Un gol in Coppa Italia, un altro in campionato, un poker di assist decisivi. Matteo Baldini sta trascinando fuori dalla zona ‘rossa’ il Castelfidardo. In quattro giorni ha realizzato due reti. Prima in Coppa, il 3-1 alla Civitanovese, poi domenica in campionato il 2-0 al Notaresco. Quest’ultimo un gol non arrivato a caso.

"Avevamo preparato quell’azione - confida Baldini, 26 anni -. Avevamo analizzato che loro sul primo palo potevano fare un po’ di fatica. E così nell’azione nata da calcio d’angolo ho attaccato il primo palo come mi ha detto il mister, l’ho girata di testa sul secondo palo, è andata bene".

I cross per tutti e due i gol, di Nanapere il primo e di Baldini il secondo, partiti dal piede di capitan Fabbri. "Non ho mai fatto molti gol, al massimo cinque in Eccellenza. Faccio più assist. Quest’anno finora quattro: due a Nanapere e due a Caprari. Stiamo attraversando un buon periodo. Fortunatamente sono arrivati un po’ di risultati utili, anche se le prestazioni ci sono sempre state. Come l’ottimismo. Quello non è mai mancato in queste settimane per continuare ad allenarsi nel miglior modo possibile".

Domenica il Castelfidardo vorrà proseguire la striscia di risultati utili a L’Aquila. "Una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno avuto dei problemi, ma la società è solida e ha esperienza anche in categorie superiori. Quest’anno hanno fatto una squadra importante, confermando Banegas (bomber della squadra con 6 reti, ndr), uno dei migliori esterni dell’anno scorso. A centrocampo hanno preso Giandonato, insomma hanno parecchi giocatori importanti, di altra categoria. Mi aspetto una partita di sofferenza. Dovremo interpretarla nel miglior modo possibile per limitarli e poi sfruttare le occasioni che sicuramente potremo avere". Domenica ci sarà anche l’esordio casalingo di mister De Feudis sulla panchina abruzzese.

"Di sicuro inciderà sul morale della squadra. Vorranno fare bene. L’Aquila è una piazza che pretende, lo stadio risponde, c’è sempre un buon pubblico, circa mille tifosi li fanno sempre". Non sarà la prima volta di Baldini a L’Aquila. "Ci ho già giocato due volte, l’anno scorso con la Vigor Senigallia e sette anni fa da under con il Fabriano Cerreto". A proposito di Vigor mercoledì il Castelfidardo salirà a Senigallia per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di D. "Ritornerò da ex io, ma anche Gambini, Bucari. La Vigor è una squadra importante, anche se non so quanto vorranno andare avanti in Coppa. Domenica giocheranno a San Benedetto e tutto dipenderà molto da quella partita".