Cavo tranciato per errore al Pinocchio. L’azienda risponde subito alla segnalazione

"Sono il responsabile zona Ancona di Fibercop (ex-Telecom) società proprietaria della rete rame/fibra, citata nell’articolo allegato uscito in data odierna sul vostro quotidiano. Vorremmo aiutare la persona che ha fatto la segnalazione". La risposta alla lettera inviataci da un nostro lettore su un cavo telefonico tranciato e mai sistemato nella zona del Pinocchi, è arrivata subito dai diretti interessati. "Conosciamo la zona di Ancona (Pinocchio) ma dalle informazioni riportate e considerazione l’estensione delle campagne di questa parte della città, non abbiamo elementi sufficienti per ricercare la segnalazione sui nostri sistemi o per recarci direttamente sul posto visto che proprietà si tratta di una proprietà privata.o un contatto per le vie brevi. Ci scusiamo in anticipo per il disagio arrecato a questo utente". Grazie al Carlino la segnalazione avrà un lieto fine.