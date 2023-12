Christmas Magic Box. Ed è subito Natale

Si è respirata un’atmosfera "magica" lo scorso fine settimana in centro a Falconara. Nonostante le temperature rigide, la città ha accolto tanti visitatori per assistere agli spettacoli del Christmas Magic Box, l’appuntamento in salsa natalizia dedicato alla magia.

Sabato e domenica, infatti, i ‘maghi’ del Club Prestigiatori Fermano hanno riempito il cuore cittadino, tra piazza Mazzini, dove si sono tenuti i principali show di magia, illusionismo e giochi di prestigio, l’isola pedonale di via Bixio, in cui sono stati realizzati spettacoli di street magic, e la sala ex Mercato coperto, trasformata per l’occasione nel museo ‘Matemagica’ in cui illusioni ottiche e paradossi geometrici hanno sorpreso il pubblico. Sul palco, invece, le serate sono state animate dal campione europeo di magia Francesco Fontanelli, il finalista di ‘Tu si que vales’ Raffaello Corti, poi entrato nello staff di Colorado, oltre a Mister Dudi, sul podio dei campionati del mondo di street magic.

A una manciata di giorni dalle festività più attese dai bambini, continuano le manifestazioni del cartellone natalizio del Falconatale 2023. A catturare l’attenzione di grandi e piccini è indubbiamente il Christmas Virtual Village in piazza Garibaldi che è aperto dal giovedì alla domenica, dalle 16 alle 21, e che permette, grazie alla realtà aumentata, di catapultare i presenti in Lapponia per giocare, apprendere e fare squadra tra elfi, renne e Babbo Natale.

Il villaggio virtuale osserverà delle giornate speciali di apertura anche alla Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano, nonché il 31 dicembre, l’1 gennaio e il giorno dell’Epifania, quando sarà aperto anche al mattino.

g. g.