Ciak, si gira la fiction "Balene". Corso Garibaldi diventa un set. Selfie e applausi per Pivetti-Signoris

Veronica Pivetti e Carla Signoris in centro per girare la fiction "Balene": ciak e selfie tra piazza Roma e corso Garibaldi. Le due attrici hanno girato tre scene diverse nel tratto compreso fra piazza Roma e via Don Gioia. La troupe, con tutte le maestranze, è arrivata attorno alle 9. I camion della produzione hanno iniziato ad allestire il set sotto gli occhi dei curiosi. Quindi, l’arrivo delle due attrici, acclamate da una folla festante. Loro hanno risposto con sorrisi e qualche battuta. Le poltroncine per il trucco e parrucco erano posizionate davanti alla farmacia Zecchini. Il lato di piazza Roma sotto che dà su corso Mazzini è rimasto quasi off limits fino al primo pomeriggio. Niente bancarelle, con qualche polemica. Luca Francalancia, ad esempio, uno dei più storici ambulanti della città, ha aperto sul lato Unicredit di piazza Roma: "Gli ambulanti che si mettono solitamente attorno alla fontana non hanno potuto lavorare, è stato un mancato incasso importante. E poi – osserva – il mercatino europeo avrebbero potuto farlo continuare fino a piazza Roma, anziché bloccarlo da Snipes".

La mattina, ieri, è stata scandita dalle cineprese che dopo la scena principale, un selfie davanti al Cover store di Corso Garibaldi e una breve camminata con qualche battuta, si sono spostate nello studio del tatuatore Corrado Cingolani, all’angolo con via Leopardi. Quindi, il ritorno in piazza Roma, proprio attorno la fontana, per un’altra scena insieme, Pivetti e Signoris. Qualcuno ha tentato di avvicinare la coppia, ma nel clou delle riprese le due protagoniste hanno liquidato tutti con un sorriso. Signoris, moglie di Maurizio Crozza, ha invece apprezzato gli applausi della gente che l’hanno acclamata davanti Calzedonia, allo stop dalle riprese. Tante le comparse in campo fornite dalla casa cinematografica anconetana Guasco, che sta coordinando i lavori pure a Portonovo per il film "Il Maestro", con Pierfrancesco Favino. Il regista e la troupe hanno studiato a lungo i movimenti da far compiere ad hoc alle comparse e i passaggi precisi da fare dietro le attrici. Pivetti e Signoris (una con un abito blu, un’altra con la giacca bordeaux) hanno come da copione inscenato un selfie davanti ad un negozio di telefonia. Molti i fan che hanno cercato un contatto con la più amata prof della tv italiana, che torna sul piccolo schermo dopo otto anni di assenza. Le maestranze hanno redarguito quanti provavano a registrare video e fare foto al set: "Non è possibile per motivi di copyright".

Qualche residente si è affacciato alla finestra di buon mattino, trovando insolitamente, sotto il proprio balcone, i microfoni della troupe. Una mattinata certamente diversa, una delle tante che animerà Ancona fino a marzo. La fiction, la cui regia è firmata da Alessandro Casale, è prodotta dalla Fast Film per Rai Fiction.