Colletta per i lavori:: "E’ stato un successo" Colletta di successo per il restauro della chiesa di San Marco a Jesi: raccolti oltre 1.100 euro in una serata grazie all'evento organizzato dal comitato Erbarella San Pietro Martire. Contributo importante per il progetto di restauro, superati i 11mila euro su un obiettivo di 20mila.