Con un coltello vicino alla Basilica. Fermato dai carabinieri con il taser

In pieno centro di Loreto un uomo, 32enne pregiudicato, si aggirava armato di coltello tra le persone verso le 13, orario in cui l’area è molto frequentata anche dai fedeli che partecipano alla celebrazione eucaristica in basilica. Sono partite diverse chiamate al numero unico 112 soprattutto da parte dei residenti nei pressi di via Dante Alighieri. Da lì le forze dell’ordine si sono messe in moto. Immediato l’intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Osimo che, una volta rintracciato il 32enne e constatata la situazione di pericolo per via del coltello, hanno avviato una trattativa per farglielo gettare.

Ogni tecnica persuasiva si è rivelata vana, tanto che ai militari non è rimasto che utilizzare il taser. Il giovane ha cercato di aggredire gli operanti e nella colluttazione per disarmarlo e bloccarlo, lo stesso è rimasto ferito col suo stesso coltello (in maniera non grave). I carabinieri l’hanno immobilizzato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per essere medicato. Dalla città mariana è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. L’iter si è mosso in moto subito e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di arma bianca. Il coltello, con una lama di 29 centimetri, è stato posto sotto sequestro. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri l’esagitato è stato bloccato senza conseguenze per le persone. Non si conosce il motivo reale per cui l’uomo lo stesse impugnando.