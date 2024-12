Coppia aggredita, padre e due figli nei guai

Erano uscite a fare una passeggiata quando si sono imbattute in una coppia, moglie e marito. L’uomo le avrebbe rimproverate. "Perché non avete le mascherine? Dovete metterle". Le ragazzine, tre cugine, non indossavano i dispositivi previsti durante la pandemia. L’incontro era avvenuto il giorno di Pasqua, il 4 aprile del 2021, a Trecastelli, all’aperto. La più grande, all’epoca 19enne, aveva risposto a tono: "Ma che vuoi? Chi sei?". Lui aveva detto che era una guardia giurata. La ragazzina a quel punto ha telefonato al padre. Il genitore è corso sul posto trovando i due adulti che discutevano con la figlia e altre due parenti. Ci sono state spinte, urla, minacce e alla fine sono arrivati i carabinieri. Anche il fratello della 19enne aveva raggiunto i familiari trovando la lite già in corso. La coppia di adulti ha sporto denuncia dichiarando di essere stata aggredita e minacciata. In tre sono finiti a processo per minacce e lesioni davanti alla giudice Maria Elena Cola che ieri li ha condannati. Padre e figlia, di 64 e 22 anni, hanno preso due anni. L’altro figlio ha preso 6 mesi ma solo per minacce. Erano difesi dall’avvocato Marcellino Marcellini. La coppia vittima sarebbe stata minacciata con frasi come "ti taglio la gola, ti trovo e ti ammazzo", "anche noi abbiamo le armi".

m. v.