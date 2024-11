Corinaldo vola in vetta

L’Audax 1970 non decolla: terza sconfitta consecutiva. Prende il volo (e vetta) il Corinaldo. Lo Jesi ritrova il sorriso. Un pareggio blocca il Cus Ancona. Da tre punti l’Atletic Chiaravalle.

Dopo il successo all’esordio, per l’Audax sole sconfitte in A2 di calcio a 5, l’ultima a Spello con i Grifoni (4-2). "Anche se la prima vittoria ci ha dato entusiasmo, le recenti sfide, specie quella di sabato contro un avversario di pari livello, hanno evidenziato quanto un avvio più determinato possa fare la differenza", il capitano senigalliese, Emanuele Chiarizia. "Detto questo, non facciamo drammi, credo sia del tutto normale attraversare questa fase, considerando il salto di categoria: siamo ancora la stessa squadra che due anni fa giocava in C1". Classifica: Roma, Prato 12, Russi, Grifoni, Buldog Lucrezia 9, Imolese 7, Rieti 4, Audax, Potenza Picena, Grosseto, Pontedera 3. ù

In serie B l’ultima volta che il Corinaldo guardava tutti dall’alto verso il basso, era durante la stagione 2019/20 fermata poi per il Covid. Dopo cinque anni è di nuovo lassù, in vetta, grazie all’ultima vittoria sul Cus Macerata (1-2). "Sono passate cinque giornate, è sbagliato parlare di classifica, non la guardiamo - frena gli entusiasmi Giovanni Mancini, un gol per lui nell’ultimo incontro -. Lavoriamo duramente tutta la settimana, il sabato raccogliamo quello che seminiamo durante gli allenamenti, siamo in salute e se siamo lì con testa e gambe possiamo toglierci delle belle soddisfazioni, la partita di sabato ne è l’emblema". Lo Jesi festeggia in casa del Real Dem (4-10). "Eravamo molto motivati a portare a casa questa vittoria, soprattutto dopo le ultime partite non proprio positive", racconta Alemao, poker per lui. "Nonostante sia felice di aver contribuito con i miei quattro gol, è stata una vittoria di squadra".

Termina 2-2 il derby marchigiano tra Cus Ancona e Recanati: "Considerando infortuni vari e la situazione da cui venivamo la settimana scorsa, è un punto d’oro che fa soprattutto morale. La partita poteva finire in tutti i modi tra pali, espulsione nel finale e altro, quindi alla fine pareggio giusto", le parole dell’autore della doppietta cussina, Mattia Latini.

Classifica 5°g. Corinaldo 12, Chieti 10, Eta Beta Fano 9, Jesi 8, Recanati, Montegranaro 7, Faenza 6, Teramo, Cus Ancona 4, Cus Macerata 2, Real Dem 1.

Serie B femminile- L’Atletico Chiaravalle espugna Scandicci con una doppietta di Loth (un gol per tempo). Classifica 4°g. Futsal Hurricane 12, Roma 7, Chiaravalle, Grisignano 6, Futsal Academy 5, Pisa, Scandicci 4, Terni 1, Boca 0.

Alice Mazzarini