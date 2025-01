Cresce l’inflazione, ma Ancona virtuosa

L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione del 2024 e ad

Ancona si registra un aumento dell’0,6%, sotto la media italiana 1%, e posizionandosi al 6° posto tra le città più virtuose, come evidenzia l’Unione nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2024, complessivamente prese in considerazione 78 città tra capoluoghi di regione e città sopra i 150mila abitanti. Anche il dato delle Marche nel complesso è inferiore alla media italiana: +0,8% contro +1%, posizionando la regione al 13° posto. Queste percentuali si traducono, secondo l’Unione nazionale consumatori che ha stilato la classifica, in un rincaro annuo per famiglia media ad Ancona di 66 euro (Italia 235 euro), nelle Marche di 169 euro (Italia 235 euro). Il dato peggiore lo registra Macerata che chiude la top ten per i maggiori rincari, +1,7 per 343 a famiglia.