Colta da crisi epilettica: ragazza salvata in spiaggia a Mezzavalle

Ancona, 19 agosto 2023 – Li chiamano gli "angeli della baia". Sono persone che non si fermano un istante e che dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare gli altri. Quando la gente è in vacanza e affolla le spiagge della Riviera del Conero, da Portonovo a Numana e a Sirolo, loro sono sempre presenti ad ogni ora e con ogni mezzo a disposizione per dare un contributo che si rivela sempre fondamentale. Proprio come ieri, quando i soccorritori non hanno fatto mancare il loro supporto a una donna che era stata colta da una crisi epilettica mentre percorreva lo stradello di Mezzavalle. L’intervento di ieri pomeriggio ha attivato una staffetta tra gommone di salvamento, eliambulanza e Croce Gialla di Camerano. Poco prima delle 17 la chiamata per il malore. Una ragazza, sui 30 anni, aveva perso i sensi.

In spiaggia, all’eliosuperficie che si trova dietro Emilia, a Portonovo, è atterrata l’eliambulanza preoccupando i bagnanti. Il grande dispiegamento di soccorsi ha attirato l’attenzione anche del sindaco Daniele Silvetti, che si trovava al mare, al Molo, quando si è attivata l’emergenza. Di persona è andato a vedere cosa stava succedendo. Via mare è stata portata la paziente, fino alla spiaggia di Portonovo dove i bagnini hanno chiuso tutti gli ombrelloni per il vento sollevato dall’eliambulanza. La paziente è stata portata poi in ospedale dall’ambulanza, via terra. "Grazie agli angeli della baia capitanati da Edoardo Rubini – scrive il sindaco in un post su Facebook – e al perfetto coordinamento tra Croce Gialla di Camerano e l’elisoccorso di Icaro dell’azienda ospedaliera delle Marche, a Mezzavalle è stata salvata una ragazza. A tutti un grazie speciale da Ancona!".

Il sindaco ha seguito tutte le operazioni di salvataggio che si sono svolte sotto gli attenti di centinaia di bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia di Portonovo. L’ennesima dimostrazione di quanto questo servizio sia indispensabile.