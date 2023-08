Spiaggia delle Due Sorelle, torna il numero chiuso: prenotazioni con l’App

Da domani al 10 settembre saranno a numero chiuso gli accessi alla spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo. Una decisione presa, anche quest’anno, per tutelare l’ambiente e la sicurezza degli stessi bagnanti, visto l’afflusso superiore alle reali capacità ricettive del luogo preso d’assalto dai bagnanti, sia turisti che residenti. Il periodo clou della stagione estiva quindi, quello che comprende il Ferragosto, vede di nuovo imposto un limite quest’anno in quel lido da sogno. L’ordinanza è stata appena pubblicata sul sito del Comune sirolese. Per accedere alla spiaggia bisognerà dunque prenotare il proprio posto tramite il sito turismosirolo.it. Il documento specifica: "E’ vietata la permanenza sulla battigia o sulla spiaggia di canoe, sup, windsurf o mezzi analoghi. Coloro che vogliono frequentare la spiaggia possono attraccarli temporaneamente e in maniera gratuita nel campo boe realizzato nello specchio acqueo antistante". Il sindaco Filippo Moschella specifica: "La spiaggia è di dimensioni ridotte. Per mezzo del corridoio di lancio arrivano giornalmente un numero indefinito di persone e natanti, molti dei quali, ad esempio canoe e sup, vengono trascinati a terra occupando una parte significativa dello spazio utile allo stazionamento dei bagnanti. In più. Come altre spiagge sotto la falesia, è stato necessario apporre segnali per interdire lo stazionamento, limitando ulteriormente lo spazio già esigui". L’accesso è permesso solo via mare tramite i Traghettatori del Conero. I trasgressori rischiano una multa da 25 a 500 euro.