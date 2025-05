Da vittime a imputati: prosciolti dopo 5 anni

Da vittime a imputati. Tre amici, tutti di Senigallia, avrebbero subito un’aggressione ai giardini della Rocca Roveresca, da parte di un gruppo di maranza, ragazzini di varie etnie, perché avrebbero fischiato alla ragazza di uno degli stranieri. Fatta la denuncia ai carabinieri si sono ritrovati loro ad essere indagati per rissa, lesioni e furto con strappo in concorso. Rischiavano un processo ma nell’udienza predibattimentale di ieri, davanti alla giudice Maria Elena Cola, sono stati prosciolti: non doversi procedere per tutti e per tutti i reati perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto.

L’aggressione che il terzetto avrebbe subito dai maranza risale al 30 ottobre del 2020. Erano da poco passate le 18 quando i tre amici, 22enni all’epoca dei fatti, tornavano a casa dopo aver preso un birra in un locale del centro. Arrivati alla Rocca avevano trovato quattro ragazzi seduti su una scalinata, di origine pachistana e bengalese. Avrebbero iniziato a guardare male i tre senigalliesi che parlavano tra loro. Nel gruppo degli stranieri era arrivata una ragazza, in compagnia del fidanzato, anche questo un giovane straniero, un nordafricano. Avrebbe iniziato ad accusare i tre amici che avevano importunato la sua fidanzata. "Gli avete fischiato vero?". I senigalliesi avevano negato spiegando che stavano parlando di cose loro. Il nordafricano però avrebbe iniziato a colpire uno del gruppo dei senigalliesi. In pochi minuti è scoppiato un parapiglia violento fatto di calci e pugni a cui mano a mano si sarebbero uniti altri stranieri, una 15ina di persone in tutto.

I tre senigalliesi, 22enni all’epoca dei fatti, erano riusciti a fuggire e ad andare dai carabinieri per sporgere denuncia, ancora con i lividi addosso. Uno dei tre era stato derubato anche della collanina d’oro e di mille euro che aveva in tasca. A distanza di mesi la Procura li aveva indagati. Stando alle accuse avrebbero scatenato loro la rissa tra due fazioni distinte e due di loro avrebbero derubato il terzo del gruppo. Le difese degli imputati, rappresentati dagli avvocati Corrado Canafoglia, Ruggero Tomasi e Fabiana Ippoliti, hanno portato elementi per dimostrare che i loro assistiti erano stati solo vittime di persone mai identificate. Il gruppetto di stranieri avrebbe avuto una pagina social dove pubblicare i video dei pestaggi.

"E’ finito un incubo durato quattro anni – ha commentato l’avvocato Canafoglia – il tutto perché non si è approfondita la vicenda. C’è un gruppo di maranza che gira per Senigallia e attaccano coetanei in maniera violenta".

ma. ver.