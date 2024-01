Disastro ambientale: pronti a sfilare in piazza

In strada al grido di ‘Fermiamo il disastro ambientale’, in una manifestazione "pacifica, popolare e colorata, che siamo convinti eccederà i confini comunali in termini di partecipazione". Comitati e associazioni di Falconara preparano la grande iniziativa di sabato alle 15.30 che, dopo il raduno in piazza Mazzini, si snoderà in un corteo in centro e terminerà con un comizio. A coordinarla Laboratorio Falkatraz, comitato Mal’Aria e L’Ondaverde, in collaborazione con l’Ambasciata dei Diritti delle Marche e la Campagna nazionale ‘Per il clima fuori dal fossile’. Da Ancona annunciata la presenza di Altra Idea di Città. Ieri, nella sede del Falkatraz, sono state spiegate le ragioni di "una mobilitazione avviata ad ottobre scorso – ha chiarito Fabrizio Recanatesi –, quando ci siamo presentati in presidio davanti alla raffineria Api per la celebrazione dei 90 anni della stessa, e che oggi continua dopo l’indagine Oro Nero conclusa nell’estate 2022 e che ha portato la scorsa settimana all’apertura di un processo per l’ipotesi di reato di disastro ambientale".

Nell’attesa che si compia l’iter giudiziario, "riteniamo necessario aprire un dibattito su presente e futuro di questo territorio – ha aggiunto –, che non riguarda solo Falconara ma metà della provincia di Ancona. Un territorio che subisce esalazioni e i danni di una simile accusa. Parliamo di un eccesso di contaminazione di aria, suolo, sottosuolo, acque marine e di falda. È a rischio l’incolumità pubblica. Non lo diciamo noi, ma la Procura". Per Recanatesi, "ci saranno tante persone e la politica s’interrogherà. Non è una manifestazione contro la raffineria, ma contro un intero sistema politico che ha permesso si arrivasse al disastro ambientale".

A ruota Roberto Cenci: "In 20 anni la popolazione di Falconara, e non solo, è stato l’unico soggetto che ha provato a far qualcosa rispetto alle questioni ambientali che affliggono la città, dal Sito di interesse nazionale alle esalazioni per un decennio. Non si può andare avanti in un sistema che non ha saputo tutelare ambiente e popolazione. Ci sono problemi irrisolti e non si è mai voluto andare all’origine degli stessi, soffermandosi solo sugli effetti ma perdendo di vista le cause – ha detto –. I processi sono l’ultima spiaggia, ma non risolveranno le criticità. Sono piuttosto l’ennesima dimostrazione di cosa ha fatto la popolazione, assumendosi l’onere e il rischio di denunciare. Aggiungo le indagini epidemiologiche delle istituzioni pubbliche, che accertano eccessi di patologie anche nei comuni limitrofi. Esserci sabato significa dare un segnale alla politica e fare in modo che questa non continui a fare quello che ha fatto fino ad oggi". Con Recanatesi e Cenci anche Valentina Giuliodori (Ambasciata) e, da remoto, Renato Di Nicola (Per il clima fuori dal fossile).

Giacomo Giampieri