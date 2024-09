Dopo l’Asse tocca a via Bocconi: "Ancona deve alzare il suo livello. I disagi? Limitati al massimo"

Proseguono senza soluzione di continuità i lavori sull’Asse nord sud propedeutici a risanare e ripristinare il fondo stradale ammalorato in vista del G7 Salute di Ancona. Tra cantieri a intermittenza, corsie chiuse e mezzi ingombranti in azione, nelle scorse ore si sono formate anche alcune code che hanno determinato disagi per gli automobilisti. Specialmente negli orari di punta. Il consiglio resta quello di seguire la cartellonistica dedicata e le apposite deviazioni. Le opere potrebbero essere concluse entro fine mese, meteo permettendo. Lo stato dell’arte con l’assessore ai Lavori pubblici di Ancona, Stefano Tombolini.

Assessore Tombolini, come procedono i cantieri sull’Asse, che stanno determinando qualche disagio al traffico, ma che sono necessari in vista del G7 Salute?

"Abbiamo cercato, come sempre fatto nel passato, di organizzare una viabilità alternativa. I cittadini hanno sempre ragione, ma abbiamo messo le indicazioni opportune per superare gli intoppi. Poi ci sta che nella velocità della quotidianità talvolta le segnalazioni vengano trascurate, ma questo può determinare fenomeni di criticità sul traffico. Ad ogni modo i cantieri sono necessari perché il G7 è alle porte".

E sono tanti gli interventi portati avanti...

"Confermo. L’impatto che l’impresa ha dato, con tre squadre che lavorano contemporaneamente, è importante. Cercheremo di farlo e lo faremo con rattoppi, chiamiamoli così in maniera forse troppo grezza, ovvero puntuali fasce che andranno a ripristinare le parti ammalorate. Avremo un Asse rifatto, fruibile e che, oltre ad essere funzionale al G7, sarà funzionale anche alla vita futura della città".

Poi la prossima settimana si procederà su via Bocconi, giusto?

"Continueremo in via Bocconi, rifaremo anche la parte finale della galleria e quella in discesa. Poi sistemeremo le rampe, i guardrail rovinati in entrambe le direzioni e procederemo con l’installazione delle protezioni. Credo che il lavoro si vedrà bene in quei punti dove passiamo tutti i giorni e diciamo che la strada è messa male. D’altronde è un’arteria ad alto impatto veicolare. Quando pronta, sarà un arricchimento per tutta la città".

Nel mentre si lavora nel cuore del ‘contenitore’ che accoglierà le delegazioni ministeriali, la Mole: a che punto siamo? "Gli interventi proseguono e siamo a buon punto. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo fatto un nuovo sopralluogo con dirigenti e tecnici degli Uffici lavori pubblici e verde, sia per i lavori fatti grazie ai fondi dell’Autorità portuale che ha messo a disposizione un milione di euro, sia per verificare le criticità e aggiustare il tiro per quanto riguarda decoro, verde, segnaletica e quelle cose rimaste indietro e sulle quali bisogna accelerare. Vogliamo che quel pezzo di città sia performante. Ci siamo sentiti anche con l’Authority e proseguiamo con la pulizia delle aree e il rifacimento dei percorsi. Il G7 dovrà trovare la città nel miglior modo possibile".

Ancona sarà pronta?

"Credo e spero di sì. A volte si critica che non arriviamo dovunque. Io ritengo che, anche grazie al G7, siamo arrivati in queste porzioni, importanti per la città. E infatti penso che stanno già dando una qualità diversa. Asse nord-sud pulito, verde tagliato, tante cose sulle quali stiamo intervenendo per un’Ancona al passo coi tempi. L’auspicio è che i prossimi anni ci portino ad alzare ancora di più il livello".