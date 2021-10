Ancona, 30 ottobre 2021 - C’è un nuovo tipo di droga che sta dilagando in Italia e non si esclude possa approdare anche nella nostra città. "Nuova" fino a un certo punto poiché come sostanza è nota da anni ma, per il suo prezzo e i suoi effetti, sembrerebbe essere ambita soprattutto in questo periodo di crisi economica e ritorno ad una normalità a seguito del lockdown. Il suo nome è tecnicamente "Ghb" ma per capire i suoi effetti basta conoscere come viene chiamata comunemente: droga dello stupro. La sostanza ha un effetto tale da inibire la volontà di una persona. Un vero e proprio narcotizzante che amplifica però tutti i sensori della sessualità. Il suo prezzo, invece, è pari a quello di un pacchetto di gomme da masticare: appena un euro per la dose minima. Seppur il prezzo sia quasi irrisorio parlando di droghe, si pensi però al fatto che un litro di questa sostanza equivale a 1.200 dosi e i conti, a questo punto, sono presto fatti.

Liquida, insapore e incolore, la sua pericolosità sta nel fatto che per assumerla non bisogna fare nulla di particolare poiché non si fuma, non si inietta, non si deve ingoiare ma, più semplicemente, si beve. Questa sua particolarità porta dunque alla sua assunzione anche da parte di persone non consapevoli di farlo perché in questo caso basta che il malintenzionato la versi in un bicchiere, che sia anche di sola acqua. La vittima non sarà in grado di accorgersene. L’attenzione da parte della polizia nei confronti di questa droga, sostanza psicoattiva, c’è sempre stata ma a seguito dei fatti accaduti a Roma che hanno visto, mercoledì, 39 arresti con l’accusa di importazione e traffico di sostanze stupefacenti tra cui il Fentanyl, il Ghb e altri principi farmacologici appartenenti a queste nuove sostanze acquistati sul deep e sul darkweb, le antenne delle forze dell’ordine sono ancora più dritte.

Nel traffico scoperto nella Capitale si è arrivati anche a delle pedine a Bologna e, per fare un triangolo tra queste due città, bisogna tirare le righe anche non necessariamente verso Ancona, ma comunque in direzione delle Marche. C’è da specificare che nella nostra provincia, al momento, né i carabinieri né la polizia hanno registrato casi di Ghb ma questo non vuol dire che ci si possa "rilassare" e che l’allarme debba essere cestinato. Le operazioni e i controlli indubbiamente sono resi difficili pure dal fatto che la Ghb può essere tranquillamente trasportata anche sciolta in un flacone di shampoo o altro senza, dunque, destare particolari sospetti.

Polizia e carabinieri stanno dunque sondando il terreno soprattutto in queste ore per capire se la droga dello stupro possa o meno giungere anche nel nostro capoluogo e diffondersi con tutte le drammatiche conseguenze che ne porterebbe.