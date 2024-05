Ecco il Villaggio della Legalità. Tra agenti a cavallo e super bolidi: "La polizia in mezzo alla gente"

In piazza IV Novembre inaugurazione del Villaggio della legalità della Polizia di Stato. L’iniziativa, fortemente voluta dal questore Capocasa, esprime la più alta mission della Polizia ovvero quella di #essercisempre, al servizio dei cittadini, tra i cittadini. Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere il lavoro che svolgono le donne e gli uomini che indossano la divisa. All’evento, presenti anche il prefetto Ordine e le più alte cariche civili e militari del capoluogo dorico.

Tanti gli stand delle varie specialità della Polizia di Stato e non solo. Ecco allora i poliziotti dell’U.P.G.S.P. di Ancona con la bellissima Alfa Romeo Tonale con livrea della Polizia di Stato, mentre la Polizia Ferroviaria ha illustrato ai cittadini l’attività che viene svolta quotidianamente e le regole di comportamento da assumere a bordo. E ancora, la Polizia Postale ha illustrato a grandi e piccoli i rischi connessi alla navigazione sul web e la Polizia delle frontiere ha mostrato ai cittadini quali sono le caratteristiche di sicurezza che devono essere presenti nel passaporto per verificarne l’autenticità. Poi, la Polizia Stradale con un apposito stand: sono stati esposti mezzi ed apparecchiature per il contrasto della guida in stato di ebbrezza e per misurare la velocità dei veicoli. Presente anche il Camper Azzurro, nel quale i cittadini sono stati coinvolti in momenti formativi, con la possibilità di fare l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale.

C’era anche la Polizia Scientifica che ha allestito sul posto una scena del crimine, illustrando le tipiche attività tecniche che svolgono nella realtà operativa, come la raccolta e la custodia dei reperti, l’evidenziazione delle impronte papillari latenti con le polveri dattiloscopiche, lo studio delle macchie di sangue, e quanto possa essere utile all’individuazione dell’autore del reato. Poi i cinofili con i poliziotti a quattro zampe specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti che hanno fatto scorpacciata di carezze in piazza e il personale sanitario della Polizia di Stato ha esteso l’attività di promozione alla salute alla popolazione. Per la prima volta ad Ancona, è stata presente anche una Squadra del Reparto a cavallo della Polizia di Stato. Ed in ultimo ma non da ultimo, c’è stata la presenza della Lamborghini URUS della Polizia di Stato adibita prevalentemente ai trasporti di emergenza.