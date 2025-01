"E’ l’anno dei cantieri: severità sui tempi"

"Il 2025 sarà incentrato sul monitoraggio dei tanti cantieri avviati, affinché vengano rispettati i tempi di attuazione dei finanziamenti Pnrr con scadenza 2026". Parole del vicesindaco con delega a Lavori pubblici, Patrimonio e Protezione civile Valentina Barchiesi. Tra gli interventi, proprio quest’anno, è attesa "la consegna dei primi lavori, dalla scuola Peter Pan convertita in asilo nido all’ex Fanesi, che diventerà il nuovo cuore del centro città con servizi pubblici come l’Anagrafe e la Polizia locale e spazi per bambini, giovani e anziani, con una ludoteca, postazioni di co-working e circolo ricreativo". Non solo: "Sarà completato il recupero di più di 10 unità abitative comunali destinate ad alloggi sociali e soprattutto sarà consegnato il nuovo polo Lorenzini, ricavato dalla vecchia scuola di Villanova, dove saranno ricavati una palestra, una sala di incisione, il nuovo Centro del riuso con annessi laboratori, un laboratorio di cucina per ragazzi disabili, locali per la Capitaneria di Porto", come annunciato dal Carlino. L’anno, inoltre, si aprirà "con il bando per avviare i lavori presso l’ex area Antonelli che diventerà un polo sportivo e ricreativo mentre sul fronte sportivo verranno avviati due grandi progetti (già approvati a fine anno dalla giunta per un importo di circa 200mila euro) per trasformare a Led l’illuminazione del Roccheggiani e del PalaBadiali così da efficientare gli impianti sportivi e ridurre le sempre più frequenti manutenzioni agli apparati elettrici", ha proseguito Barchiesi.

E sempre per i lavori pubblici continueranno gli investimenti nell’impiantistica sportiva – come anticipato ieri, soprattutto su Amadio e Roccheggiani – che ha molto sofferto nel 2024. "Verrà inoltre installato un grande impianto fotovoltaico a servizio degli immobili di via Repubblica, in particolare della scuola Peter Pan. Come sempre proseguirà l’attenzione ai plessi scolastici: continuano i lavori per la creazione del nuovo polo del Centro e nel 2025 verranno abbattute le barriere architettoniche della scuola Piccolo Principe di Falconara Alta". Per quanto riguarda il patrimonio, il vicesindaco ha ricordato "viste le nuove acquisizioni dell’area verde di fronte a piazza Europa e dell’immobile in via Bixio, verranno avviate le progettazioni per restituire alla comunità falconarese i beni con funzioni sociali così come verranno avviati i lavori di recupero dell’immobile dismesso in piazza Martiri delle Foibe a Castelferretti per un progetto di vita autonomo grazie a un bando vinto dall’Ambito". Mentre sul fronte della Protezione civile, ha annunciato "solleciteremo gli enti preposti al fine di velocizzare l’iter di rimborso dei danni provocati dall’alluvione e il completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, con l’adeguamento della sezione dei fossi San Sebastiano, Cannettacci e Liscia, i cui lavori di importo complessivo di 3,8 milioni di euro prenderanno avvio a cura della ditta individuata dal Consorzio tramite bando pubblico dopo la pausa festiva".