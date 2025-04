Ecco un corso per i padroni di cani: "Per vivere la città in modo consapevole"

Appuntamento con la presentazione del corso "City dog walk per vivere la città con il cane in maniera consapevole" patrocinato dal Comune di Ancona, al dog park Centro Cinofilo “Le impronte di Stitch” sulla Cameranense a partire dalle ore 15 con ingresso gratuito su prenotazione.

"Tale evento – spiega una nota del Comune – rappresenta un’opportunità importante per tutti coloro che vogliano incrementare le proprie conoscenze etologiche, legislative e comportamentali nella corretta gestione del proprio cane. Si tratta della presentazione di un corso di educazione per proprietari responsabili e per imparare a gestire il cane in ambiente urbano e locali pubblici, e infine, per conoscere il cane e imparare a comprenderlo. Il corso è valevole per il rilascio del patentino per cani ed è riconosciuto a livello nazionale".

Per info su whatsapp 380 1981589