Elezioni, Ciccioli: unità su Pirani: "La divisione delle civiche è un male"

"Nel centrodestra c’è un dialogo in corso e il candidato Francesco Pirani, sostenuto per il momento dalle Liste civiche e da Fdi, sta raccogliendo adesioni di personalità della destra storica ma anche dei tanti delusi del campo avverso. Continua soprattutto a incontrare un vero e concreto sostegno da parte di tanti osimani rappresentativi delle categorie economiche e di moltissime sfaccettature della società". A chiarire le presunte ombre sulla candidatura dell’ex vicesindaco è il coordinatore provinciale di Fdi Carlo Ciccioli che torna a richiamare il centrodestra all’unità: "La rottura o l’isolamento di una parte delle Liste civiche rischia di far rivincere la sinistra fallimentare di Pugnaloni. Noi puntiamo alla riunificazione di tutta l’area alternativa alla Sinistra". Forza Italia e Lega al momento continuano a sostenere Sandro Antonelli. "Ci sono ancora alcune settimane, tempo durante il quale il dialogo con le altre forze di centrodestra e con movimenti civici proseguirà, non essendosi mai interrotto. Il tutto finalizzato ad Osimo, alla sua rinascita, e non a personalismi. Sono certo che il quadro politico, nel nostro campo, sarà ampio, condiviso e rappresentativo. L’appuntamento elettorale è fondamentale per restituire la città agli osimani, una città spenta da 10 anni di amministrazione di sinistra che ha avuto il solo merito di isolare Osimo come mai fino ad ora". Intanto il contrasto politico si fa aspro: le Liste civiche hanno pubblicato una vignetta satirica del civico Stefano Simoncini che ritrae la candidata del centrosinistra Michela Glorio marionetta del primo cittadino Simone Pugnaloni.