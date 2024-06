Elezioni, spostata la sede di due sezioni

Anche per l’imminente tornata delle elezioni europee, urne aperte sabato (dalle 15 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23) prossimi, i falconaresi che un tempo votavano nelle sezioni 6 e 7 allestite alla scuola Marconi di via Marconi (zona Case Unrra) dovranno recarsi al voto al Centro sociale Leopardi via dello Stadio (zona quartiere Stadio). Si tratta dunque di una conferma dello spostamento dei seggi, esattamente com’era avvenuto in occasione delle elezioni amministrative dell’anno scorso. A tal proposito, cittadine e cittadini in possesso delle tessere elettorali con l’indicazione delle sezioni 6 e 7 potranno recarsi presso la nuova sede, che sarebbe tuttavia temporanea, per esercitare il proprio diritto di voto, senza la necessità di aggiornare la propria tessera. Sarà necessario portare anche un documento d’identità valido. Per coloro i quali, invece, dovranno rinnovare la propria tessera elettorale o chiederne un duplicato in conseguenza dello smarrimento, l’ufficio elettorale di via Roma osserverà una prima giornata di apertura al pubblico già venerdì (dalle 9 alle 18) e, ovviamente, nelle due giornate di voto, sabato (dalle 9 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23). Sul sito istituzionale del Comune, inoltre, sono state illustrate le modalità per le persone impossibilitate dal raggiungere il seggio in autonomia e senza accompagnatore e che, per tempo, potranno rivolgersi al funzionario medico designato dall’Ast di Ancona per il rilascio della certificazione nel presidio di medicina legale di piazza Catalani già da mercoledì (orario 8-9) e poi giovedì (9.30-13) e venerdì (8-9). Complessivamente, l’Italia eleggerà 76 parlamentari a Strasburgo, designati in proporzione alle preferenze ricevute dai partiti che supereranno la soglia di sbarramento del 4 per cento. Alla Circoscrizione del Centro, di cui fanno parte Marche, Toscana, Umbria e Lazio, spetteranno 15 seggi nell’Europarlamento.

gi. gia.