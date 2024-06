Emendamento di Castelli: "Zls estesa alle Marche"

"Grazie al mio emendamento al Dl Coesione, Marche e Umbria, aree in transizione dal 2022, avranno la possibilità di definire la Zona logistica semplificata, inizialmente esclusa". Lo dice il senatore FdI Guido Castelli (foto), commissario alla ricostruzione. La misura approvata in Senato estende le Zls alle regioni "in transizione". "Sono aree geografiche definite dalle singole Regioni in cui sono previste particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate, o che intendono insediarvisi".