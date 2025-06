Estate, case in affitto: i prezzi sono alle stelle

La Spiaggia di velluto come Formentera, per una villa fronte mare si spendono 2mila e 500 euro a settimana nel mese di giugno. Cresce la richiesta di abitazioni in affitto sulla spiaggia di velluto e di conseguenza si gonfiano i prezzi che, in bassa stagione superano quelli proposti da alcuni hotel che alla stessa cifra offre pernottamento, prima colazione e un pasto.

Per non parlare delle pulizie e del servizio, compresi nel prezzo e in alcune strutture è compreso anche un ombrellone che fa aumentare la spesa della vacanza di circa 200 euro a settimana. Se fino a qualche tempo fa conveniva affittare un appartamento per risparmiare qualcosa, con le offerte, ma anche con le proposte in aumento di B&B fronte mare, conviene rivolgersi a una struttura: i 304 ristoranti presenti in città completano l’offerta. Per una casa fronte mare in zone centrali, con un piccolo cortile si chiedono 2mila e 900 euro per una settimana e poco importa se all’interno si possono ospitare massimo quattro persone.

Prezzi che sono destinati ad aumentare se si passa al week-end lungo, dove si spendono in alcune case vacanza anche 200 euro al giorno a coppia. Ancora nessun sold out durante i grandi eventi nelle strutture della città che hanno già invece ricevuto molte prenotazioni in vista del raduno della Harley che si svolgerà in città nel 2026.

Pienone negli stabilimenti balneari, molti dei quali rifiutano clienti giornalieri perché hanno già registrato il tutto esaurito con gli stagionali, nonostante i prezzi in rialzo. In alcuni stabilimenti, si pagheranno fino a 100 euro in più a stagione per un ombrellone e due lettini, ma per fidelizzare la clientela, molti operatori hanno invitato i clienti a pagare in anticipo, unico modo per evitare che venisse ritoccato il prezzo. E dal 15 giugno torneranno a pagamento anche i parcheggi sul lungomare, i parcheggi scambiatori e quelli presenti in prossimità della spiaggia.

Quello del 14 e 15 giugno sarà anche il week-end in cui prenderanno il via i grandi eventi: in programma sabato alle 18 in piazza Garibaldi lo show di Vittorio Brumotti con la partecipazione della sua crew di bike. E domenica, il biker e inviato di Striscia la Notizia, esplorerà le vie della città in sella alla sua bicicletta, per far conoscere le bellezze ed i sapori delle vie cittadine. E il week-end successivo sarà di scena l’Adritic Tattoo & Sport Festival.