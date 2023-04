Fabriano, ordinano on line felpa e sneakers ma era una truffa: persi oltre 400 euro

Fabriano (Ancona), 5 aprile 2023 - Due ragazze ordinano sul web dei capi griffati ma a casa non arriva nulla: truffate entrambe, per oltre 400 euro complessivamente. Scattate le denunce i poliziotti del commmissariato sono arrivati ai responsabili: si tratta di due pugliesi ventenni che dovranno rispondere di truffa. Risiedono in due diversi Comuni della Puglia e, secondo quanto ri-costruito dagli inquirenti, avrebbero truffato, tramite una nota piattaforma social, due giovani don-ne fabrianesi di 29 e 36 anni. Entrambe le vittime si sono rivolte al commissariato per denunciare la mancata consegna di alcuni articoli acquistati on-line, malgrado il tempo trascorso dal momento del pagamento. Le malcapitate spiegavano che, dopo aver consultato una pagina dedicata agli ac-quisti on-line di capi di abbigliamento sportivi di griffe, avevano contattato il venditore sul recapi-to telefonico riportato sulla pagina social. Lui indicando come effettuare il pagamento aveva escluso potesse essere fatto in contrassegno o con altre modalità che sarebbero state maggiormente garantite. Effettuato il pagamento di poco più di 200 euro ciascuna per una felpa e un paio di snea-kers firmate mediante ricarica di due carte di debito –entrambe hanno cercato di ricontattare tele-fonicamente il venditore per definire i dettagli della consegna. A quel punto però ai numeri telefo-nici in loro possesso non rispondeva più nessuno e della felpa primaverile e sneakers firmate nemmeno l’ombra. Gli agenti hanno accertato che le somme erano finite sui conti dei due pugliesi, già noti alle forze dell’ordine per analoghi fatti.