Fabriano ribalta il match all’ultimo quarto. General Contractor, ultimi cinque minuti fatali

fabriano

70

roma

64

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 12, Gnecchi 22, Dri 4, Raucci 11, Molinaro 10; Romagnoli ne, Cantanni ne, Ottoni, Da Rin ne, Scandiuzzi 4, Carta ne, Pisano 7. All. Niccolai

LUISS ROMA: Villa 7, Salvioni 8, Pugliatti 10, Fallucca 9, Cucci 5; Pasqualin 17, Rocchi 2, Bottelli 4, Ferrara 2, Graziano, Jovocic. All. Paccariè

Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano e Del Gaudio di Massa di Somma

Parziali: 19-20 31-42 54-55 70-64

La Ristopro Fabriano la ribalta nell’ultimo quarto e si conferma squadra temibilissima in casa, battendo la Luiss Roma, presentatasi a Cerreto d’Esi da seconda in classifica e come rivelazione del campionato per 70-64. La zona play-ing resta alla portata di coach Andrea Niccolai che si gode una squadra che ancora una volta si conferma insidiosa davanti al pubblico amico quanto in difficoltà, almeno fino a questo momento, lontano dal proprio campo. Grande equilibrio nel proprio periodo che i capitolini, secondi in classifica, chiudono al comando 19-20, ma è nel secondo parziale che la squadra di coach Paccariè fa la differenza con una difesa arcigna che manda in difficoltà la squadra locale e permette l’allungo alla fine del secondo parziale sul 31-42, con una Ristopro che fa una enorme difficoltà a trovare la retina. Dopo la pausa lunga Gnecchi prova a tenere la Ristopro a contatto ma Pasqualin, come solito molto efficace, tiene a distanza la squadra della capitale che resta in vantaggio a metà del terzo periodo (42-51 al 25’): è Pierotti, al solito un pericolo per la difesa avversaria a riportare la squadra fabrianese a contatto con i canestri che riavvicinano la Ristopro sul fine del terzo quarto con la squadra di coach Andrea Niccolai che al 30’ è rientrata pienamente in partita ed è sotto soltanto per 54-55 con una partita dunque di nuovo pienamente apertissima. La tripla di Pisano e i canestri di Gnecchi riportano avanti la Ristopro all’inizio del quarto finale poi è ancora Pisano, insolito match winner dalla panchina, a firmare una tripla, un’altra, pesantissima, a metà del quarto conclusivo, che manda i biancoblù avanti di un vantaggio per la prima volta importante (66-57 al 35’).

La Luiss non esce dal match ed anzi torna a -5 nel quarto finale nonostante le difficoltà offensive (67-62 al 39’) ma a quel punto la freddezza di Pierotti è decisiva e serve per portare a casa due punti fondamentali. Finisce 70-64 con un ultimo quarto dal punteggio bassissimo ma decisivo per i padroni di casa (16-9).