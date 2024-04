Falconara, restyling di Castello e chiesa della Misericordia

Trasferta romana per il sindaco di Falconara Stefania Signorini e l’assessore Marco Giacanella che, venerdì scorso, hanno raggiunto il Ministero della Cultura per conoscere e approfondire le opportunità per la riqualificazione del patrimonio culturale cittadino. "In particolare – ha specificato Giacanella – sono state affrontate le questioni del restyling del Castello di Falconara Alta, in parte lesionato dagli ultimi eventi sismici, e della chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castelferretti, che ospita dei meravigliosi affreschi dei primi anni del 15esimo secolo attribuiti a Giambono Corrado da Ragusa, pittore dalmata, attivo nelle Marche tra Castelferretti, Ancona e Forano, vicino Treia, e con importanti legami con committenti di primo livello quali la famiglia Ferretti e i francescani". Signorini ha ricordato le vittorie ai bandi ministeriali "grazie ai quali siamo riusciti o stiamo per riqualificare edifici cittadini di pregio attingendo a risorse non comunali. Penso all’ex scuola Lorenzini, che ha richiesto diversi viaggi a Roma, ma alla fine abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro". Per il sindaco sono "occasioni importanti per evitare di perdere delle opportunità".