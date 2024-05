"Mi scuso con Mangialardi. Ma il Comitato non c’entra"

Silvano Cingolani Frulla risponde alle polemiche che lo hanno riguardato da vicino dopo il post contro Mangialardi: "Non pensavo che una satira anche se forte potesse provocare nel Pd questo can can in cui si mischia la politica, la destra e l’amministrazione. E’ sbagliato tirarmi in ballo come presidente del Comitato Cittadino. Ho scritto da privato cittadino non come presidente del Comitato, conosco troppo bene i suoi componenti per arrogarmi il diritto di parlare a nome loro se si tratta di satira personale. Faccio politica, ma quella sociale e per il bene della collettività - continua -. Sono stato a capo della Cgil per 10 anni in ospedale dove, anche se in pensione, sono ancora consultato dai lavoratori. Se mi sono allontanato qualcuno si dovrebbe chiedere il perché. Mi viene da dire che la vera pochezza è di chi usa certi pretesti per attaccare l’amministrazione. Mi scuso con il consigliere Mangialardi per averlo involontariamente offeso. Non era mia intenzione, ho cercato un contatto, ma senza riuscirci. Ritengo conclusa la vicenda - conclude -. La mia attività a difesa dell’ospedale continuerà e non si fermerà di fronte ad una politica, di destra o di sinistra, che non difende la sanità pubblica".