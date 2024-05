Estate fabrianese, si punta sul grande jazz

Un’estate di grandi eventi grazie a Pro Musica e FabriJazz. Se le date della nuova edizione di FabriJazz, l’undicesima, sono state già annunciate (20 – 25 agosto), ci saranno molti altri eventi ed occasioni di approfondimento della musica e della didattica jazz. Il 5 giugno all’interno del teatro Gentile di Fabriano si esibiranno Joey Calderazzo al piano, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria. Un evento di portata internazionale, che porterà nelle città della carta tre musicisti dalla grande storia e dalle enormi capacità tecniche e compositive. A ridosso di FabriJazz XI, ci sarà una tre giorni dedicata alla musica delle Big Band. Dal 16 al 18 agosto in piazza del Comune tre eventi gratuiti che porteranno tre big band pronte per animare l’estate fabrianese. Poi, dal 20 al 25 agosto il clou degli eventi estivi di Fabriano Pro Musica, con la nuova edizione della kermesse jazzistica. Lezioni, teoria, studio e musica che tra Giardini del Poio e Relais Marchese del Grillo porteranno in alto il nome della città tra la comunità jazz.